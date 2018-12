Mondiale per Club, il trionfo del Real Madrid tra record e sorprese

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Mondiale per Club 2018, seguendo quelle che erano le previsioni concordate fra tutti gli addetti ai lavori, ha visto il trionfo abbastanza scontato del Real Madrid. Battendo l'Al-Ain in finale (4-1), tra l'altro, i Blancos si sono portati a casa il terzo mondiale consecutivo, il quarto in bacheca, stabilendo un nuovo primato. Allo Zayed Sports City Stadium di Abu Dhabi, neanche a farlo apposta, ci ha pensato il Pallone d'Oro Luka Modric ad aprire le marcature. Quasi a voler ribadire la sua superiorità davanti a tutto il mondo. Ma non solo.

L'edizione 2018 del Mondiale per Club ha visto anche raggiungere altri record, tutti in chiave Real. Per Santiago Solari è arrivata la prima vittoria da allenatore dopo quella da giocatore del 2002 (come Ancelotti e Zidane, tra gli altri). Per Toni Kroos invece ecco il quinto sigillo nella competizione, uno in più di Cristiano Ronaldo. Varane, come Ronaldo e Roberto Carlos nel 2002, ha conquistato nello stesso anno Mondiale e Mundialito. Sergio Ramos e Marcelo, tanto per concludere in bellezza, sono arrivati a 20 trofei in blanco, salendo al terzo posto nella classifica dei giocatori più titolati con il Real Madrid dietro a Gento (23) e Sanchis (21).

Iniziata con la sorprendente sconfitta in Supercoppa Europea, patita per mano dei cugini dell'Atletico in estate, la tormentata prima era del post-Cristiano Ronaldo ha dunque lasciato in eredità complicazioni a livello di gioco e difficoltà ad andare in gol, ma non ha tolto alle merengues il loro vizio preferito: la vittoria. Dopo il primo posto nel girone di Champions, cui si aggiunge un sorteggio benevolo negli ottavi, infatti, è arrivata anche la qualificazione in Coppa del Re e, senza troppa fatica il settimo trionfo in totale nell'ambito Mondiale per Club.

E le altre? Il River Plate si è consolato parzialmente dopo il clamoroso ko in semifinale (proprio contro l'Al Ain) salendo sul terzo gradino del podio grazie a un poker sul Kashima Antlers (4-0) che porta anche la doppia firma di Gonzalo Martinez, la stellina "millonaria" al passo d'addio prima di trasferirsi all'Atlanta United: partito dalla panchina, l’esterno a segno in finale di Libertadores ha realizzato il secondo e il quarto gol contro i giapponesi. Un bel modo per salutare.

Di seguito il tabellone completo del Mondiale per Club 2018:

Quarti di finale:

Kashima Antlers-Chivas 3-2

Esperance-Al Ain 0-3

Semifinali:

River Plate-Al Ain 2-2 (4-5)

Kashima Antlers-Real Madrid 1-3

Finale per il 5° posto:

Esperance-Chivas 1-1 (6-5)

Finale per il 3° posto:

Kashima Antlers-River Plate 0-4

Finale:

Real Madrid-Al Ain 4-1