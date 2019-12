Mondiale per Club, partecipano in 7 e vince quasi sempre un'europea

Se pur a fatica, il Liverpool è diventato campione del mondo confermando ancora una volta come il calcio europeo sia ancora una volta superiore a tutto il resto. Basti scorrere l'albo d'oro e vedere come dal 2005 questa competizione sia sfuggita al Vecchio Continente in sole tre occasioni, l'ultima delle quali nel 2012. In una di esse la beffata fu proprio il Liverpool, messo ko dal Sao Paulo.

In questa edizione disputata in Qatar, almeno, la vincitrice della Champions League ha trovato pane per i suoi denti prima in una semifinale contro il Monterrey che rischia addirittura il colpaccio e che si è arreso solo al 91' per un gol di Firmino; infine in finale contro il Flamengo che ha costretto gli uomini di Jurgen Klopp ai supplementari, poi decisi da una rete ancora una volta di "provvidenza" Roberto Firmino. Il brasiliano è senza dubbio l'uomo del torneo anche se il titolo di capocannoniere è andato all'algerino Baghdad Bounedjah dell'Al-Sadd e al libico Hamdou Elhouni dell'Espérance. La prossima edizione, sempre in Qatar, sarà l'ultima con il format a 7 squadre. Dal 2021 si passerà a un vero e proprio Mondiale come quello per Nazioni, con 24 squadre partecipanti.