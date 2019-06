Mondiale U20, Italia-Polonia 1-0 al 45': decide Pinamonti

© foto di Federico Gaetano

Si è da poco concluso il primo tempo della sfida fra l'Italia Under 20 ed i pari età della Polonia, gara valida per gli ottavi di finale del Mondiale Under 20. Al termine dei primi 45 minuti la squadra di Nicolato conduce 1-0 grazie al rigore trasformato da Pinamonti al minuto numero 38: cucchiaio del talento azzurro che ha gelato il Gdynia Stadium.