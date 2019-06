Mondiale U20, passano Ucraina, Ecuador e Senegal. Fuori l'Uruguay

© foto di Imago/Image Sport

Si sono disputate oggi altre tre sfide valide per gli ottavi di finale del Mondiale Under-20, in corso in Polonia. Nel pomeriggio vittorie di Ucraina ed Ecuador, che hanno sconfitto nettamente Panama e Uruguay. In serata è arrivato anche il successo di Senegal nel derby africano contro la Nigeria. Domani gli ultimi tre match degli ottavi: Argentina-Mali (chi vince affronterà l'Italia), Francia-USA e Giappone-Corea del Sud. Questi i risultati e i marcatori delle gare odierna e il tabellone completo:

Ucraina-Panama 4-1: 23' e 46' p.t. Sikan, 41' Popov, 50' Walker (P), 83' Buletsa

Uruguay-Ecuador 1-3: 11' Araujo (U), 31' (rig.) Alvarado, 75' Quintero, 83' (rig.) Plata

Senegal-Nigeria 2-1: 36' Sagna, 48' p.t. Niane, 50' Okon (N)

Quarti di finale

Colombia-Ucraina

Italia-vincente Argentina-Mali

Ecuador-vincente Francia-USA

Senegal-vincente Giappone-Corea del Sud