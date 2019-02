Mondiale U20, si gioca in Polonia: tutti i gironi, Italia nel Gruppo B

Alla Gdynia Arena l’Italia trova nell’urna Messico, Giappone ed Ecuador come prossime avversarie nel gruppo B del Campionato Mondiale Under 20 che dal 23 maggio al 15 giugno si svolgerà in Polonia

Le mani degli indimenticati campioni, il portoghese Couto e il brasiliano Bebeto, hanno segnato il destino degli Azzurrini in questa competizione che vede ai nastri di partenza 24 squadre nazionali suddivise in 6 gruppi.

L’ultima partecipazione dell’Italia risale a giugno di due anni fa, quando nella Corea del Sud i ragazzi di Alberico Evani conquistarono il bronzo, superando nello spareggio l’Uruguay, conquistando così il miglior piazzamento di sempre. Fu una meravigliosa avventura, trascinata dai gol di Riccardo Orsolini - poi capo cannoniere del torneo con 5 reti -, fermata in semifinale dall’Inghilterra che nella finale contro il Venezuela conquistò il tetto del mondo. Ma quest’anno gli inglesi non avranno la possibilità di difendere il titolo, estromessi dallo spareggio perduto contro la Norvegia all’Europeo Under 19 dello scorso anno in Finlandia, la stessa manifestazione grazie alla quale l’Italia ha ottenuto il pass per la Polonia dopo aver raggiunto il secondo posto grazie a una magnifica finale persa 4-3 contro il Portogallo ai tempi supplementari.

I Gruppi sorteggiati per il Mondiale Under 20.

Gruppo A: Polonia, Colombia, Tahiti, Senegal

Gruppo B: Messico, ITALIA, Giappone, Ecuador

Gruppo C: Honduras, Nuova Zelanda, Uruguay, Norvegia

Gruppo D: Qatar, Nigeria, Ucraina, Usa

Gruppo E: Panama, Mali, Francia, Arabia Saudita

Gruppo F: Portogallo, Repubblica di Corea, Argentina, Sud Africa

