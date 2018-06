Mondiali 2018, la Russia parte bene: pokerissimo contro l'Arabia

© foto di www.imagephotoagency.it

Parte bene il Mondiale della Russia, paese ospitante dell'edizione. La squadra di Stanislav Cherchesov nella gara d'apertura della competizione piega la non irresistibile Arabia Saudita grazie a un pokerissimo in cui si sono messi in luce due calciatori in particolare: Cheryshev e Golovin, obiettivo di mercato della Juventus. Il primo, subentrato al 23° del primo tempo, ha segnato due dei cinque gol russi, mentre il secondo ha sfornato tre assist chiudendo poi i giochi allo scadere grazie a una punizione perfetta dal limite dell'area. Di Gazinskiy al 12° e Dzyuba, subentrato da poco più di un minuto, al 71° le altre due reti della goleada russa.