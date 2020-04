Montagne russe Fonseca, il picco a Natale e il crollo nel 2020. Ma la Roma gli dà fiducia

Con il campionato fermo e il dubbio sul se e quando riprenderà a giocare in Serie A, nelle società italiane è tempo di primi bilanci. Anticipati di qualche mese rispetto al solito, ma utili per programmare la prossima stagione. Se in casa Roma il futuro è piuttosto incerto a livello societario, lo stesso non si può dire a livello tecnico, almeno per quanto riguarda l’allenatore. La certezza, infatti, su cui la squadra giallorossa ripartirà sarà proprio Paulo Fonseca. Il contratto è in scadenza nel 2021, ma con la possibilità di un rinnovo fino al 2022 e nonostante la stagione fin qui sia stata abbastanza altalenante, il portoghese si è conquistato comunque la fiducia del club per continuare insieme.

PICCO - Dopo un avvio complicato dovuto soprattutto a un periodo di ambientamento necessario al tecnico, le prime prestazioni incoraggianti arrivano con Sassuolo, Basaksehir e Bologna. Il rendimento, però, resta ancora altalenante a causa dei tanti infortuni e di un’idea di gioco che non ha attecchito sulla squadra. La sconfitta di fine settembre con l’Atalanta segna uno spartiacque importante, perché da lì in poi la Roma cambia marcia, cadendo solo in trasferta a Parma e Gladbach per evidenti motivi di stanchezza fisica, ma si presenta alla sosta di Natale come quarta forza del campionato a due punti dalla Lazio terza e sette dalla Juve prima.

2020 - Con l’anno nuovo, però, la macchina si inceppa. In particolare gli infortuni di Zaniolo e Diawara, fondamentali per il gioco di Fonseca, fanno fare diversi passi indietro alla squadra. In Coppa Italia arriva l’eliminazione ai quarti e in campionato perde diverso terreno scivolando in quinta posizione prima dello stop forzato. La Champions dista tre punti, ma la vetta è lontana di 18. Insomma un rendimento che per ora lo conferma, ma da migliorare. La media punti in Serie A ad esempio è di 1,74 a partita, meglio di Luis Enrique (1,4) e Zeman (1,53), ma al di sotto delle aspettative e dei primi anni di Garcia, Spalletti e Di Francesco sulla panchina giallorossa. Se il migliore resta il francese con 2,3 punti a gara alla 26^ giornata della stagione 13-14, subito dietro si posizionano il tecnico di Certaldo (alla sua seconda esperienza nella Capitale con 2,26) e poi Di Francesco (1,92). Allargando il concetto alle precedenti esperienze di Fonseca, anche lì il portoghese non viaggia sui suoi standard abituali. Escludendo lo Shakhtar con il quale ha collezionato più di 200 panchine. Solamente con il Pacos Ferreira e il Deportivo Aves ha fatto registrare una media punti più bassa di quella attuale considerando l’esperienze intere in tutte le coppe. Insomma, fiducia a Fonseca, ma a differenza di questo primo anno, il prossimo sarà condizionato dai risultati.