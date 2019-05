© foto di Alberto Fornasari

Gian Paolo Montali, ex dirigente della Roma, è intervenuto ai microfoni di Rete Sport commentando anche il caso legato a Daniele De Rossi. Ecco uno stralcio del suo intervento: "De Rossi è un giocatore di una qualità morale di altissimo livello. Avendo lavorato con Juventus e Roma ho visto tanti giocatori forti, Daniele ha delle caratteristiche lo rendono un campione, ha un livello di rapidità di pensiero unica. Faccio fatica a capire come sia accaduta una cosa di questa tipo, cioè il suo addio. Ai miei tempi, fu utilissimo per la nostra squadra, De Rossi è importante per la Roma, anche dal punto di vista umano sarebbe servito dentro la Roma".