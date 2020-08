Montali su Rangnick: "Le differenze culturali non contano ma da allenatore ha vinto poco"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport di questa mattina ha intervistato tre ex dirigenti della Roma a proposito della suggestione Rangnick, tra cui Giampaolo Montali: "Non penso che il fatto di venire da un'altra cultura calcistica possa essere un problema però delle perplessità ci sono. Da allenatore per esempio ha vinto relativamente poco. Tra vincere e andarci vicino c'è differenza. Per quanto riguarda i tifosi, basta che non vengano presi in giro. Se si spiegano bene i programmi, loro sono pronti a seguirli con la solita passione di sempre".