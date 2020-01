Monte ingaggi, rinnovi e trofei: i buoni propositi di Friedkin nel 2020

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Neanche il tempo di stappare una bottiglia per Capodanno che la Roma è già di nuovo in campo. Oggi alle 15, al Tre Fontane, va in scena il terzo allenamento post sosta natalizia, il primo aperto ai tifosi, euforici per l’avvicendamento societario. I buoni propositi di Friedkin e del club ci sono tutti. Passano dal taglio del monte ingaggi, ma senza perdere di competitività e arrivano al nuovo stadio, alle conferme dei giocatori importanti e al tema più caldo per i fan giallorossi e venuto a mancare con l’era Pallotta: i trofei.

RISPARMI - Fonseca è convinto di riuscire a rimpinguare la bacheca di Trigoria nell’arco di durata del suo contratto (biennale fino al 2021 con opzione per un terzo anno). Già quest’anno degli obiettivi possono essere rappresentati dalla Coppa Italia e dall’Europa League. Il campionato, nonostante i sette punti che separano dalla vetta non siano molti, sembra ancora un gradino troppo alto per una società che intanto deve confermarsi con continuità almeno in Champions League. Dovrà riuscirci, però, abbassando il monte ingaggi già a partire da questa finestra di mercato. Petrachi vorrebbe liberarsi di stipendi pesanti come quelli di Pastore, Santon e Jesus, rimandando a giugno, invece, i discorsi per Perotti, Fazio e Kalinic. Neanche Florenzi e Under, a oggi, sembrerebbero rientrare nel progetto tecnico di Fonseca, ma a differenza degli altri nomi fatti non rappresenterebbero solo una boccata d’aria fresca a livello salariale, ma anche due entrate ingenti per aggiustare dei conti privi dei ricavi da Champions.

INVESTIMENTI - La competitività, però, deve restare la stessa se non aumentare. Fondamenta, dunque, diventa necessario investire nei rinnovi più importanti come quelli di Pellegrini, Cristante e Kolarov. Se sul primo l’obiettivo principale è eliminare la clausola da 30 milioni pagabili in due tranches, sul terzino c’è più urgenza visto il contratto in scadenza nel 2020. Fonseca poi vorrebbe ulteriori garanzie tecniche e la volontà del club è quella di confermare i gioielli, a partire da Zaniolo e insistere con il Manchester United per trasformare il prestito secco di Smalling in un’acquisizione a titolo definitivo. Scontato dire che per far crescere i ricavi serva uno stadio di proprietà. In tal senso la Roma ha incontrato non poche difficoltà dal giorno della presentazione del progetto Tor di Valle a oggi, ma Friedkin, come Pallotta, continuerà a puntarci e proprio in queste settimane sono attese novità importanti dal Campidoglio per poi iniziare i lavori con la posa della prima pietra. Insomma, tanti buoni propositi che devono essere tramutati in fatti, sfruttando l’euforia dei tifosi, fiduciosi che con il magnate texano possano arrivare lì dove in questi primi dieci anni di proprietà americana la Roma è mancata.