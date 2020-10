Monte ingaggi Serie A, Fiorentina settima: +5 milioni rispetto a un anno fa con Callejon e non solo

vedi letture

Interessante analisi della 'Gazzetta dello Sport' in merito ai nuovi stipendi della Serie A dopo la chiusura della finestra estiva di calciomercato. La Fiorentina è la settima squadra italiana per monte ingaggi, con un aumento di 5 milioni rispetto ad un anno fa, quando in questa speciale classifica era ottava. Torino scavalcato, anche grazie ad alcuni innesti importanti come Callejon, Amrabat, Bonaventura e Cutrone, tutti in fila alle spalle del calciatore più pagato che è Franck Ribery. Ecco i dati della Rosea nel dettaglio.

Il più pagato

Franck Ribery: 4 milioni di euro netti

Il meno pagato:

Cristobal Montiel: 0,1 milioni di euro netti

Gli altri

Callejon 2,2

Amrabat 1,5

Bonaventura 1,5

Cutrone 1,5

Castrovilli 1,4

Duncan 1,3

Pulgar 1,3

Biraghi 1,2

Caceres 1,2

Kouamé 1,2

Pezzella 1,2

Borja Valero 1

Martinez Quarta 1

Saponara 1

Lirola 0,9

Dragowski 0,8

Eysseric 0,8

Milenkovic 0,8

Vlahovic 0,8

Igor 0,7

Barreca 0,6

Venuti 0,4

Terracciano 0,3

Monte ingaggi complessivo lordo: 55 milioni di euro

Confronto con la passata stagione: +5 milioni di euro