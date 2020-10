Monte ingaggi Serie A, i 5 difensori più pagati: tris bianconero in vetta. Hakimi la new entry

Così come nella classifica generale della massima serie degli ultimi anni, anche in quella dei difensori più pagati a farla da padrone c'è solo uno club: la Juventus. Nelle fila dei bianconeri, infatti, si trovano, stando ai dati diffusi questa mattina da La Gazzetta dello Sport, tre dei cinque difensori più remunerati della Serie A e questi occupano tutti i gradini del podio. Al primo posto c'è Matthijs de Ligt con 8 milioni di euro netti a stagione, seguito a ruota da Leonardo Bonucci con 6,5 e Alex Sandro con 6. A parimerito con il brasiliano ecco il primo non bianconero: Kalidou Koulibaly del Napoli. Ultimo posto di questa speciale classifica per Achraf Hakimi dell'Inter con 5 milioni di euro.

L'unica new entry - Dettaglio non da poco quello che riguarda l'interista Hakimi. L'ex Real Madrid è infatti l'unico volto nuovo della top 5 ma non solo. Anche alle spalle del Marocchino, infatti, troviamo solo vecchie conoscenze del nostro calcio come De Vrij, Smalling, Manolas o Romangoli. Solo per citarne alcuni.

I 5 difensori più pagati della Serie A

Matthijs de Ligt (Juventus) 8 milioni di euro netti

Leonardo Bonucci (Juventus) 6,5 milioni di euro netti

Alex Sandro (Juventus) 6 milioni di euro netti

Kalidou Koulibaly (Napoli) 6 milioni di euro netti

Achraf Hakimi (Inter) 5 milioni di euro netti