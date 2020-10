Monte ingaggi Serie A, Spezia ventesimo: costi contenuti per la prima storica nel massimo torneo

Interessante analisi della 'Gazzetta dello Sport' in merito ai nuovi stipendi della Serie A dopo la chiusura della finestra estiva di calciomercato. La squadra col monte ingaggi più basso è la neo promossa Spezia, approdata nell'olimpo del calcio italiano dopo aver vinto i playoff di Serie B: per la prima storica in A, i liguri hanno cercato di non fare follie, spendendo anche meno delle altre due salite dal torneo Cadetto (Benevento e Crotone).

Ventidue milioni di euro lordi la spesa della società bianconera.

Il più pagato

Diego Farias 1 milione di euro netti

Jeroen Zoet 1 milione di euro netti

Il meno pagato

Simone Bastoni 0,1 milioni di euro netti

Emmanuel Gyasi 0,1 milioni di euro netti

Gli altri

Ismajli 0,6

Agudelo 0,4

Galabinov 0,4

Nzola 0,4

Sala 0,4

Verde 0,4

Agoume 0,35

Estevez 0,35

Leo Sena 0,35

Capradossi 0,3

Deiola 0,3

Dell’orco 0,3

Marchizza 0,3

Mattiello 0,3

Piccoli 0,3

Pobega 0,3

Rafael 0,3

Ferrer 0,25

Mora 0,25

Terzi 0,25

Bartolomei 0,2

Chabot 0,2

Maggiore 0,2

Ricci 0,2

Acampora 0,15

Erlic 0,15

Mastinu 0,15

Monte ingaggi complessivo lordo: 22 milioni di euro