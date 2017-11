Montella a difesa di una carriera. Anche a costo di raccontare bugie

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Da un paio di settimane, da quando ha fiutato che la sua posizione sulla panchina del Milan è seriamente a rischio, Vincenzo Montella ha completamente cambiato il tenore delle sue dichiarazioni. Tutte tese a difesa del suo posto, a prescindere dai 90 minuti e dal responso del campo.

Tutto è iniziato dopo lo 0-0 col Genoa, dall'espulsione di Bonucci per la gomitata su Rosi: "Quella di Bonucci - disse nell'immediato post-gara - mi sembra una espulsione televisiva. Questi episodi sono importanti, io con questi episodi mi gioco una carriera".

Per Montella è questo il momento più delicato della sua carriera da allenatore. Non è mai stato investito di così tante responsabilità in precedenza e sa che - qualora dovesse fallire questa occasione - dovrebbe ripartire dal basso prima di un'altra opportunità altrettanto importante.

Sulla stessa falsariga anche le parole arrivate dopo la sconfitta di San Siro contro la Juventus. "E' stata una gara giocata alla pari, la differenza l’ha fatta Higuain con due grandi gol. Per me la squadra ha fatto una buona partita", ha detto Montella sabato sera.

Anche ieri il Milan non ha convinto. Ad Atene contro l'AEK non ha addirittura mai tirato in porta nel primo tempo. Meglio nella ripresa con l'ingresso di Suso, ma calcolando le statistiche generali anche in questo caso il Milan ha costruito e concluso meno degli avversari: 14 i tiri complessivi dell'AEK, 8 quelli dei rossoneri. Eppure, anche in questo caso per Montella va bene così: "Vedo la squadra predisposta. Nelle ultime settimane creiamo meno ma subiamo anche meno. Il secondo tempo è andato meglio del primo, non era una partita facile soprattutto per l'intensità dell'avversario".

Parole che provano a giustificare un Milan che non c'è, ma che non basteranno nel prossimo turno di campionato. Al Mapei Stadium contro il Sassuolo solo il risultato potrà salvare una panchina di Montella più traballante che mai.