Montella: "Ad oggi esistono zero possibilità che sia io il ct dell'Italia"

Il tecnico del Siviglia Vincenzo Montella ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro il Barcellona: "Noi dovremo giocare seguendo le nostre qualità. La Roma contro il Barcellona? Non ho ancora parlato con Di Francesco, ma mi auguro che Messi si riposi in vista della loro importante sfida di martedì. Da una parte penso questo, dall'altra mi auguro che giochi perché è uno spettacolo da vedere. Io sulla panchina dell'Italia? Ad oggi non c'è nessuna possibilità che alleni l'Italia. Primo perché sto bene qui, secondo perché nessuno mi ha mai contattato. Inoltre credo che per allenare la Nazionale servano i capelli bianchi. Credo di essere troppo giovane per questo incarico. Ancelotti o Mancini? Mancini ha qualche capello bianco. In Italia ci sono tanti ottimi tecnici, come per esempio Ranieri che ha dimostrato di sapersi adattare alle proprie squadre. Ora come ora in Italia c'è molto talento da questo punto di vista".