Montella allenta la tensione e allontana le voci di una crisi mai iniziata

Fonte: Dal nostro inviato al Franchi

© foto di Giacomo Morini

La Fiorentina rompe la maledizione della vittoria che in campionato mancava addirittura dallo scorso febbraio contro la SPAL. Nel mezzo c'è stato l'esonero di Pioli, il ritorno di Montella, la cessione del club da parte dei Della Valle e la rivoluzione di Commisso. Pare passato un secolo e in effetti è proprio così ma adesso i viola si sono tolti un peso che potrebbe risultare determinante per il nuovo percorso gigliato.

La scintilla - Montella è stanchissimo a fine partita. Ha chiesto a Di Francesco di intervenire prima in sala stampa per tornare prima a casa. Dopo il gol di Bonazzoli che ha fatto rivivere i fantasmi del Tardini, ha rischiato una crisi di nervi evitata solo grazie al triplice fischio di Doveri. Questa vittoria ha il sapore di un nuovo inizio per l'Aeroplanino, che non ha nascosto la gioia di tre punti sudati fino all'ultimo secondo e che potrebbero essere la "scintilla" determinante per rilanciare tutto l'ambiente.

La classifica respira - L'ultimo posto determinato dal pareggio contro l'Atalanta è ormai solo un ricordo e questo non può far altro che sorridere la Fiorentina e i suoi tifosi. Ovviamente era presto per temere scomode lotte per non retrocedere, ma vedere tutti dal basso verso l'alto non faceva piacere a nessuno. I cinque punti attuali riportano i viola leggermente sopra alla zona caldissima, dove invece è relegata la stessa Sampdoria di Di Francesco.

Voci silenziate - In città negli ultimi giorni si era già iniziato a parlare di un Montella a rischio esonero, ma in realtà la Fiorentina intesa come società aveva fin da subito fatto quadrato intorno al proprio mister confermando la scelta coraggiosa fatta in estate. Nessuno ha mai messo in dubbio la sua leadership se non qualche tifoso che continua a criticare l'allenatore più per i risultati post Pioli che per questo avvio di stagione. Con questa vittoria si allontanano anche questi primissimi mugugni, sempre in attesa di una continuità che potrebbe cancellarli definitivamente.