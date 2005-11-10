Vincenzo Montella ha allenato anche al Milan e ha regalato uno degli ultimi trofei a Silvio Berlusconi. Nel podcast de La Gazzetta dello Sport, ha raccontato come ha vissuto quel periodo: "È stata un'esperienza fantastica, è stato il mio sogno. Da professionista è un po' diverso, ma quando avevo tredici anni ero tifoso di quel Milan, nell'era di Maradona. Mio fratello grande mi aveva portato due volte a vedere il Napoli di Maradona, contro Lazio e Verona, per farmi diventare tifoso del Napoli. Ma il mio idolo era Van Basten, perché ero un attaccante, lo studiavo e sognavo di diventare come lui. Ero milanista e del Milan sapevo qualsiasi cosa. Per me è stata un'emozione incredibile arrivare al Milan".

Berlusconi le dava suggerimenti sulla formazione?

"Gli piaceva parlare di calcio e dare suggerimenti, anche se magari per l'allenatore erano un po' fuori contesto in quel momento. Aveva sempre la mentalità di avere Van Basten centravanti, Pallone d'Oro, e come sostituto Papin, anche lui Pallone d'Oro. Voleva che giocassimo con due punte e ho cercato di tamponare per mesi. Gli dicevo che era difficile sbagliare le formazioni di quel Milan, perché me le ricordavo tutte da tifoso. Il titolare era Van Basten e la riserva era Papin, entrambi Palloni d'Oro. Gli dissi: 'Presidente, se lei mi compra qualche giocatore così, stia tranquillo che li faccio giocare tutti e due'".

Quanto fu importante vincere quella Supercoppa e riportare il Milan in Europa?

"È stato un anno in cui siamo andati in Europa, dopo che il Milan mancava da due o tre anni, e abbiamo vinto un trofeo. Proprio ieri sera ho visto Galliani a cena e me lo ha ricordato. Se devo dire di aver trovato un dirigente perfetto, era lui all'epoca. Quando gli raccontavo qualche aneddoto su queste pressioni, stava sempre dalla mia parte e mi lasciava autonomia totale nelle scelte. Mi ha aiutato anche ad aumentare il numero dei collaboratori, era sempre dalla parte dell'allenatore. Per me è stato un dirigente incredibile, fondamentale anche per ottenere questi piccoli risultati, soprattutto se rapportati alla storia del grande Milan".

L'estate successiva fu quella dei famosi 200 milioni spesi sul mercato dal Milan.

"Sin dall'inizio ero un po' preoccupato perché c'era questa mania di esternare tutto, quasi a livello pubblicitario. In teoria c'era condivisione, almeno così si palesava, ma in realtà non era sempre così. Alcune volte arrivavano calciatori per i quali non ero neanche stato consultato e poi dicevo che erano stati condivisi. Quando sei lì non puoi dire diversamente. Sicuramente quando costruisci una squadra, avendo un budget, la prima cosa che fai è prendere il portiere, che noi avevamo già, e un centravanti. Nelle varie scelte era rimasto da prendere il centravanti, con un budget di 15-20 milioni, se non ricordo male".

Kalinic fu una sua scelta?

"Kalinic sì, l'ho scelto io, ma perché quello era il budget finale. Quella che era la nostra seconda scelta in attacco, André Silva, fu pagata 38 milioni, se non ricordo male, mentre il primo attaccante fu pagato la metà. Secondo me si è creato un equivoco di questo tipo. Con tanti cambi, in quella fase non giocavamo neanche male, considerando che avevamo una quindicina di giocatori nuovi. Calhanoglu ancora non stava bene perché veniva da sei mesi di inattività per squalifica. La squadra era in costruzione, non eravamo in linea con gli obiettivi dello Scudetto che erano stati proclamati, ma per un processo di crescita eravamo assolutamente in linea".

Quale centravanti avresti voluto prendere?

"Forse all'epoca stavamo trattando Aubameyang, se non ricordo male. Di altri non mi ricordo, sono passati troppi anni".

Come reagisti quando ti dissero che c'era la possibilità di fare un'offerta per Cristiano Ronaldo?

"Non ci credevo".