Montella: "Bonucci ha dimostrato il suo livello. Kalinic? Una buona gara"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Il tecnico del Milan, Vincenzo Montella, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara vinta sul campo del Sassuolo (0-2). Queste le parole riportate da milannews.it:

Sui nazionali: "Dobbiamo concentrarci sulla nazionale e tifare per lei".

Sulle cinque sconfitte: "Preferisco aver perso con chi ci sta davanti piuttosto che il contrario. Dal punto di vista del gioco, non siamo stati inferiori a nessuno, esclusi i 20' con la Lazio. Potevamo perdere una delle altre tre. Abbiamo perso per mancanza d'esperienza o di malizia, mi spiace perchè quanto visto non le meritavamo".

Su chi precede il Milan: "Credo che la squadra non meriti le cinque sconfitte rimediate per quello visto in campo"

Sulla Champions: "E' imporante credere su quello che facciamo. A volte si vedono di più, altre meno. Dipende da quanto e come cresceremo. Quando rallenteremo, dovremo avere furbizia e malizia":

Su Bonucci: "Vedo ampi margini di miglioramento e anche Leo ha dimostrato quello che è il suo livello".

Su Kalinic: "Ha fatto una buona prova. Ha avuto due occasioni, ma dobbiamo migliorare anche su come occupare meglio l'area di rigore"

Sulla sicurezza: "Sono sempre ottimista, se non pensassi che la mia squadra metta in campo coraggio... Se non sono io a darglielo. Penso sempre di stravincere le partite il giorno prima"

Su come si sente: "Mi sento un po' più sfilato in viso e forse ho anche gli occhi azzurri".

Sulla partita: "E' stata una partita dove abbiamo messo in campo le nostre caratteristiche. Ho visto una squadra preoccupata a tratti e un po' emotiva, ma oggi si è visto quello su cui stiamo lavorando. Sono contento dell'atteggiamento e della prestazione. Dobbiamo migliorare nella gestione delle partite, anche se oggi lo abbiamo fatto meglio di altre volte"