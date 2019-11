Montella: "Chiesa non sta benissimo, ma ci aspettiamo tanto da lui"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Hellas Verona, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella ha parlato anche di Federico Chiesa: "Ribery ha detto che vede Chiesa più esterno di centrocampo che attaccante? Anche per me è più esterno, ma per me può fare il centravanti e deve migliorare per fare l'esterno in un 3-5-2. Ribery in un 4-3-3 secondo me rende peggio che con questo modulo. Federico è felice, non sta benissimo, lo abbiamo gestito, ma ci aspettiamo tanto da lui, avrà voglia di segnare anche con i viola".