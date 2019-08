Montella: "Col Monza serve la miglior Viola. In campo gli stessi del Gala"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Montella, ha presentato così ai canali ufficiali del club gigliato la sfida di Coppa Italia in programma domani pomeriggio contro il Monza: "C'è grande emozione, torneremo al Franchi per una partita ufficiale e vogliamo vincere. Ci tengo e ci teniamo molto. Affrontiamo una squadra pericolosissima, che ha appena fatto quattro gol in trasferta su un campo importante. Il Monza ha una rosa superiore al livello della Serie C, avrà motivazione e sta bene fisicamente. Servirà la miglior formazione e la miglior prestazione della Fiorentina. Più o meno giocheranno gli stessi del Galatasaray".

Com'è andato il lavoro estivo?

"Durante la preparazione non abbiamo sottovalutato niente. È giusto iniziare ad alzare i ritmi e preparare il campionato. Ora però mi concentrerei sulla Coppa Italia, una competizione che lo scorso anno ha dato un buon risultato".

Domani ritroverà da avversario il suo amico Brocchi.

"Conosco Brocchi da tempo, siamo amici e c'è una bella stima reciproca. Lo reputo un bravissimo ragazzo e un grande professionista. Le sue squadre hanno identità, Brocchi ci mette sempre anima e corpo. Gli auguro il meglio per il campionato, ma non per la Coppa Italia ovviamente (ride, ndr)".

Come vive il calore di Firenze?

"Commisso ha portato tantissimo entusiasmo, i tifosi ci stanno dando credito: credono nel nuovo percorso e nella società. Noi dobbiamo ripagare questa fiducia sul campo, coi risultati".

Ancora 4-3-3 e Boateng falso nove col Monza?

"Si può essere offensivi, ma con equilibrio. I nostri esterni hanno mostrato di essere più offensivi che difensivi, ma ad oggi è difficile proporre un centrocampo a due con quattro offensivi. Mi piacerebbe, ma in questo momento non possiamo attuarlo. Serve equilibrio".