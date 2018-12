Montella: "Con 20 milioni era dura prendere uno migliore di Kalinic"

© foto di J.M.Colomo

Nel corso dell'intervista al Corriere della Sera, Vincenzo Montella è ritornato anche sui colpi fatti nell'estate del 2017. "Se ho condiviso l’acquisto di tutti i nuovi arrivi? Diciamo che ci siamo confrontati su alcuni. Altri li ho trovati ad affare concluso. Su Bonucci per esempio ho forzato io per il suo ingaggio. Arrivammo alla fine della sessione di mercato con poche risorse a disposizione per reperire il regista e l’attaccante. Vero è che fummo vicini a Morata e Batshuayi ma poi con 20 milioni di budget era difficile comprare un centravanti più forte di Kalinic".