Montella contro Galli. A Firenze nervosismo e troppo peperoncino

"Ho letto alcune cose che mi hanno divertito e altre innervosito... qualche ex calciatore dice cose senza senso, tipo che non lo avrei dovuto tenere Chiesa in campo nonostante mi avesse chiesto il cambio per un problema al flessore". Parole e musica di Vincenzo Montella che durante la conferenza stampa della vigilia di Fiorentina-Sampdoria ha risposto ad alcune critiche arrivate a mezzo stampa.

Mittente di tali critiche e destinatario delle parole del tecnico viola Giovanni Galli, ex portiere di Fiorentina e Milan che ieri ospite delle frequenze di Lady Radio aveva così commentato la scelta di sostituire il 25 viola sul finire di Atalanta-Fiorentina terminata 2-2 con rimonta in extremis degli orobici, completata proprio l'uscita del talento gigliato: "Se Chiesa ha avuto solo un problema di stanchezza però io non lo avrei tolto. Se il giocatore viene da me e mi dice che è stanco lo faccio rimanere in campo. A 22 anni non si può essere stanchi con una gara giocata sabato scorso. Ho la sensazione che qualcuno si fosse illuso di avere già chiuso la partita".

Montella, dunque, infastidito dalle parole di Galli ha risposto senza mezzi termini. Dichiarazioni a cui lo stesso ex numero uno ha prontamente ribattuto: "Continuò a pensarla allo stesso modo - ribatte di nuovo attraverso Lady Radio -. Io leggo le partite come uno che ne ha viste e giocate tante. Montella ha parlato di leggero problema al flessore per Chiesa, io gli avrei chiesto di restare alto tra i due per mettere pressione alla difesa fino al 90'. La sua sostituzione ha reso la fase difensiva troppo vulnerabile. Non penso troppo alla partita successiva: io entro i 90' di quel momento devo pensare a portare via i tre punti in casa dell'Atalanta, se per la partita dopo Chiesa non ce l'avesse fatta, avrebbe giocato un altro. L'unico uomo determinante di Atalanta-Fiorentina era Chiesa e Montella ha scelto di toglierlo: forse perché pensava di aver vinto la partita... Se qualcuno ha il peperoncino dentro, non è colpa mia"