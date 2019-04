Montella: "CR7? C'erano voci sul Milan, ma non ci ho mai creduto"

© foto di Giacomo Morini

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Montella, è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro la Juventus, parlando anche di Cristiano Ronaldo: "Si parlò della possibilità che venisse al Milan (quando Montella era allenatore dei rossoneri), ma non ci ho mai creduto fino in fondo. E' una bella lotta decidere se lui o Messi è il più forte del mondo. La tensione che leggi negli occhi di CR7 prima di ogni partita è fantastica: è un punto di riferimento per tutti quelli che vogliono fare il calciatore".