Montella e il miracolo in due settimane: far storica un'annata nata storta

È tornato nel posto in cui ha raccolto i frutti migliori del suo mestiere, e lo ha fatto con il suo consueto sorriso. Vincenzo Montella è di nuovo l'allenatore della Fiorentina, ed è all'Aeroplanino, e forse ancor di più al ricordo del calcio spettacolare prodotto sotto il suo primo mandato, che si legano, quasi si aggrappano, le speranze della piazza fiorentina di rovesciare il 3-3 dell'andata nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Messo alle spalle, anche se non proprio digerito del tutto, l'affaire Pioli, la Fiorentina si appresta ad entrare nel momento decisivo della sua stagione e tra due settimane c'è la suddetta partita. Il campionato ormai a Firenze e dintorni è diventato un passatempo quasi inutile, tanto è bramosa la piazza di tornare ad un trofeo che manca ormai dal lontano 2002. Era proprio una Coppa Italia. "Voglio ricreare entusiasmo nell'ambiente", ha dichiarato proprio Montella in sede di presentazione, aggiungendo poco più tardi che un'impresa in coppa potrebbe rendere "storica questa annata così particolare", e che per arrivarci serva però un ambiente più positivo. Difficile pretenderlo dopo le recenti vicende, tanto che già contro il Bologna una frangia della curva ha annunciato che farà sciopero del tifo per la prima frazione di gioco. A Montella, insomma, è richiesto un miracolo. O giù di lì. E ha due settimane per provare a renderlo reale.