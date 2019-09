© foto di Giacomo Morini

Dalbert è stato, suo malgrado, uno dei protagonisti di Atalanta-Fiorentina di domenica pomeriggio al 'Tardini' di Parma. Nei suoi confronti alcuni presunti tifosi bergamaschi hanno rivolto insulti di stampo razziale che hanno indotto l'arbitro Orsato ad interrompere il match per alcuni minuti. Su quanto avvenuto è tornato a parlare Vincenzo Montella, tecnico dei viola, durante la conferenza stampa di presentazione della gara di domani contro la Sampdoria: "Basterebbe individuarli certi personaggi e vietargli di entrare in uno stadio in futuro. Il ragazzo adesso a livello emotivo sta bene".

