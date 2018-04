Montella e l'esonero dal Siviglia: una questione di dimensioni

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sono passati quasi tre anni dal 14 maggio del 2015, quando la Fiorentina di Montella venne sconfitta in casa nella gara di ritorno della semifinale di Europa League proprio contro il Siviglia, attuale squadra dell'allenatore. L'Aeroplanino si presentò alle tv nel post partita stizzito per i fischi subiti da una parte dei fiorentini presenti al Franchi, dichiarando: "I tifosi non hanno capito la nostra dimensione". Una frase che fu il primo passo verso l'addio, che fece infuriare gran parte della città e anche della proprietà, e che portò al divorzio in estate e all'arrivo di Paulo Sousa.

A distanza di tre anni, le esperienze di Montella in panchina sono state con la Sampdoria, col Milan e infine col Siviglia. Tre avventure che non sono certo andate bene, con un addio ai blucerchiati arrivato per rispondere presente alla chiamata rossonera; un esonero dal Milan dopo un mercato milionario e infine un esonero in Spagna dopo aver conquistato sì un quarto di finale di Champions, ma anche un pessimo ruolino di marcia in campionato con soli 19 punti su 51 conquistati. Viene da pensare che forse, come i fiorentini non capirono la loro dimensione, anche lo stesso Montella forse non è ancora riuscito a trovare una collocazione di successo dopo quelle che lo avevano portato a essere uno degli allenatori più in vista del panorama italiano ed europeo.

Adesso dove atterrerà l'Aeroplanino? Difficile da immaginarlo nuovamente subito all'opera. Qualcuno addirittura lo aveva accostato alla panchina della Nazionale, ma dopo questa esperienza anche l'ipotesi azzurra diventa fantacalcio. Possibile che dopo la fine del campionato, qualche squadra italiana possa tornare a pensare a lui. Ripartendo però da una dimensione nettamente ridimensionata rispetto a quella che aveva sposato in Andalusia.