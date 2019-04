Montella: "La Fiorentina mi è piaciuta, ci è mancato il guizzo vincente"

© foto di Giacomo Morini

Dopo il pareggio arrivato in casa contro il Bologna, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1: "Ringrazio il pubblico che ha partecipato, per gli applausi, la Fiorentina mi è piaciuta, abbiamo fatto un'ottima gara concedendo nulla, contro una squadra che ha fatto più punti della Juve nelle ultime gare, ci ha mancata un po' di fortuna ma la squadra mi è piaciuta come voglia di lottare e vincere. E' mancata la concretezza, il guizzo, quel pizzico di fato che a volte di fa vincere una partita. Come vedo il campionato? Il campionato si è livellato un po', la zona Champions è più vicina, le squadre che lottano per non retrocedere hanno bisogno di più punti, è un campionato che regala sempre emozioni. Sul modulo? E' stato un rischio, la Fiorentina prendeva sempre gol nelle ultime gare, ma oggi non ha rischiato nulla, oggi abbiamo cercato di schierarci con un 3-5-2 che diventava un 4-4-2 con le due punte che hanno lavorato molto. Io sono contento per quello che mi hanno dimostrato i ragazzi perché abbiamo provato a vincere contro una squadra in salute dopo che a noi poteva mancare un po' di fiducia in seguito agli ultimi risultati".