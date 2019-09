Montella: "La Fiorentina sta bene, cominciamo a chiamarci per nome"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella, oggi intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida all'Atalanta, fa il punto sulla crescita di condizione e affiatamento della squadra, lanciando segnali positivi: "Domani ci aspetta una partita molto difficile, è una squadra che ti porta a giocare diversamente dal normale: sono curioso di vedere come risponderemo a livello di squadra dopo l'ultima trasferta di Genova. Ci manca il gol. La condizione? Stanno tutti bene, ho cominciato anche a chiamare per nome qualche nuovo e i ragazzi si chiamano per nome, è un segnale importante".

