Montella: "Milan, nessun rimpianto. Non ero l'allenatore che cercavano"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Vincenzo Montella, tecnico del Siviglia, parla quest'oggi a La Gazzetta dello Sport esprimendo tutta la propria soddisfazione per il raggiungimento dei quarti di finale di Champions League. Queste alcune battute sul Milan, sua ex squadra impegnata stasera in Europa League contro l'Arsenal: "Non ho rimpianti o rimorsi di nessun tipo. Ero un allenatore diverso da quello che cercavano loro. Arsenal-Milan? Seguo tutto pochissimo, solo quello che riguarda la mia squadra".