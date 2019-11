Fonte: Dal nostro inviato al Franchi

Il rendimento di Montella con la Fiorentina da quando è tornato a Firenze è clamorosamente negativo. Sono solo 4 le partite vinte dai viola sotto la sua guida tra la fine della passata stagione e l'inizio di questa. Ha passato l'addio dei Della Valle e l'arrivo di Commisso indenne, ma questa sarà la notte più lunga, forse quella del primo vero esonero fiorentino dopo l'addio della prima gestione, arrivato comunque a fine stagione.

Firenze fischia - Alla fine della partita contro il Lecce, il Franchi, ancora una volta con più di 30mila tifosi sugli spalti, ha fischiato Montella senza lasciare spazio a dubbi. Non ce l'hanno con la squadra, che comunque ha le sue colpe. La tifoseria ormai è apertamente schierata contro l'allenatore e sui social spopola l'hashtag #MontellaOut. E' difficile pensare che il tecnico possa resistere a questa ennesima ondata.

La scelta del presidente - Commisso è a Firenze e dunque potrà decidere in prima persona cosa fare con Montella. La sua faccia in tribuna al termine della partita era tutto un programma. Nero in volto sia per non aver ancora visto vincere la propria squadra al Franchi sia perché, pur lottando, la Fiorentina ha qualcosa che non va e il pensiero va subito al manico. Nel calcio il primo a pagare è sempre il tecnico e anche in questo caso la sensazione è che ci siano poche soluzioni differenti da queste. Chiaro che ci siano anche dei problemi legati alla costruzione della rosa, ma allo stesso tempo, intanto dare una scossa allo spogliatoio sembra essere più che necessario per evitare di cadere nel baratro della lotta per non retrocedere.