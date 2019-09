Montella: "Nessuno più pericoloso di noi. Chiesa largo? Si può"

© foto di Giacomo Morini

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella, evidenzia i meriti della sua squadra in queste prime tre gare di campionato, in cui è arrivato un solo punto e contro la Juventus: Nella costruzione di una squadra ci sono alti e bassi, la squadra deve conoscere le varie situazioni che presenta la Serie A, ma io ho voglia di vincere e di risalire la classifica, mi auguro ci voglia poco tempo. Penso che nessuna squadra sia stata più pericolosa della Fiorentina. Chiesa largo nel 3-5-2? È una possibilità, fateci lavorare, un attaccante ci può far comodo anche in termini di equilibrio e credo che Federico possa fare quel ruolo"

