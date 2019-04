Montella: "Ora ho qualche capello bianco in più, ma sono più esperto"

© foto di Giacomo Morini

Nella conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore della Fiorentina, Vincenzo Montella ha avuto modo di parlare anche delle sue recenti esperienze: "Ho qualche capello bianco in più ora. Sono più esperto, anche le avventure negative ti migliorano. Col direttore abbiamo parlato prevalentemente di calcio. Ho voglia di allenare. Mi baserò sulle caratteristiche dei giocatori. Alcuni li puoi plasmare altri no. Non abbiamo tempo per pagare dazio per eventuali stravolgimenti. Ora commetterò meno errori che in passato. E' un'annata che può essere comunque storica. L'intento è fare il massimo, il campo dirà dove potremo arrivare. Ho accettato perchè amo questa professione e non è vero che non avevo alternative. Sono tornato qui perché sono convinto. Sono tornato anche per la città, c'è anche questa piccola parte legata a questa meravigliosa città".