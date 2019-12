Montella pessimista sull'impiego di Chiesa. E sui fischi: "Erano per me"

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Nella conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida contro la Roma, l'allenatore della Fiorentina Vincenzo Montella è apparso piuttosto pessimista sulla possibilità di recuperare Federico Chiesa per l'ultimo match del 2019: "Ha preso una botta alla caviglia nei primissimi minuti contro l'Inter. Aveva un buco sul collo del piede, un'ematoma. Ha preso un antinfiammatorio per continuare a giocare. Non ha chiesto il cambio, come fatto da Castrovilli che non cambiava passo e mi ha chiesto di uscire, Federico voleva restare in campo ma non stava bene e l'ho levato. Ieri ha fatto una risonanza e oggi lo valuteremo. Ieri non si è allenato. Vediamo come sta".

In un altro passaggio, Montella ha poi brevemente commentato anche i fischi ricevuti da Federico Chiesa: "Erano nei miei confronti, non erano per lui".

