L'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Montella, ha commentato così in conferenza stampa lo sfogo in panchina di Ribery dopo la sosituzione: "L'ho cambiato perché lo vedevo stanco. Mi piace la sua adrenalina, significa che ha ancora voglia di giocare. Sapevo che dovevo cambiare qualcosa in mediana e ho cambiato lui perché mi sembrava più stanco", ha sdrammatizzato il tecnico viola.