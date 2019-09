© foto di Giacomo Morini

Intervenuto in conferenza stampa, Vincenzo Montella non si è detto affatto sorpreso dall'ottimo avvio di Franck Ribery: "No, perché ci avevo parlato prima. Aveva offerte anche più vantaggiose. Uno che accetta di venire in Italia, alla Fiorentina... L'orgoglio del campione di certo non tradisce", le parole del tecnico viola alla vigilia della gara col Milan.