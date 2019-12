Montella rischia di perdere il panettone viola. E Ballardini prende appunti

Fonte: Dal nostro inviato al Franchi

Traballa la panchina di Montella dopo il 4-1 subito in casa contro la Fiorentina. Fa pensare anche la presenza sugli spalti di Davide Ballardini che ha preso appunti per tutto il corso della gara, tutt'altro che disinteressato. Il tecnico viola in conferenza stampa ha dichiarato: "Spero di mangiare il panettone" e certo questa brutta sconfitta non gli permette di sedersi a tavola tranquillo. Adesso è atteso in conferenza stampa per spiegare la debacle, la società intanto sta prendendo una decisione sul suo futuro, che non è più scontata rispetto a il giorno seguente al pareggio contro l'Inter.