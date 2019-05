© foto di Giacomo Morini

Quaranta punti in trentasei partite. Non sono quelli della Fiorentina in questa annata - uno in più - bensì le ultime due stagioni di Vincenzo Montella fra Milan, Siviglia e viola. Una media da salvezza (risicata) con tre grandi club, quasi a certificare un momento di difficoltà che continua sin dal prolungamento del rapporto con i rossoneri, quando Fassone e Mirabelli - pur non convinti - decisero di tenere il tecnico napoletano. Da lì in poi una lenta discesa, prima proprio con le ambizioni dei milanesi, 20 punti in 14 partite. Poi con il Siviglia re di coppe, il passaggio del turno contro il Manchester United e l'esclusione a opera del Bayern Monaco, la finale di Copa del Rey persa per 5-0 contro il Barcellona.

E ora la Fiorentina: lo Scudetto consegnato alla Juventus, la semifinale di Coppa Italia persa contro l'Atalanta, quattro sconfitte in cinque partite in campionato, il punto che potrebbe non bastare tra Genoa e Fiorentina. Al netto di discutere scelte societarie e prese di posizioni forti - come quella di optare per un contratto lungo per Montella - va detto che la situazione non può essere troppo rosea. Con ogni probabilità la Fiorentina si salverà e poi dovrà rifondare, con il tecnico che potrà finalmente iniziare una stagione dall'inizio, con la fiducia del club. Messa comunque a repentaglio in questo finale di stagione thrilling.