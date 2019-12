© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Cittadella, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella ha fatto il punto - tra le altre cose - anche sulle condizioni fisiche di Federico Chiesa (out nelle ultime due gare di campionato): "Federico prosegue il suo recupero, ieri ha fatto qualcosa a parte, oggi lo rivalutiamo. Difficilissimo vederlo domani, vediamo per domenica. Il resto tutti bene a parte Ribery, dobbiamo monitorare un po' la situazione di Boateng, ha un risentimento muscolare".

Quanto pesa l'assenza di tre titolari come Chiesa, Pezzella e Ribery? "Sono tre giocatori importanti. Quest'anno abbiamo giocato 5 partite senza Franck. Sono il cardine, il cuore e i leader in campo della squadra. Sono difficili da sostituire. Non sono recuperabili e quindi serve uno sforzo da parte di tutti. Adesso ci vuole maggiore responsabilità da parte di chi ha giocato meno".