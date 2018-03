Montella su Donnarumma-Reina: "I top club vogliono 2 grandi portieri"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico del Siviglia Vincenzo Montella ha parlato anche di Gianluigi Donnarumma nella sua intervista rilasciata a Radio Anch'io lo Sport, sulle frequenze di Radio Rai: "Per come l'ho conosciuto io, Gigio è una persona molto equilibrata. Sta vivendo qualcosa di grandissimo e penso che per la sua bravura spesso non gli viene perdonato qualche piccolo errore. Penso che sfrutterà al massimo le sue potenzialità. Reina lo spingerà ad andare via? Credo che qualsiasi grande squadra abbia il dovere di portare avanti una politica con due portieri di livello".