Montella sul Milan: "Ho fatto qualche errore ma serviva tempo"

Nella sua intervista rilasciata a Radio Uno durante la trasmissione Radio Anch'io lo Sport il tecnico del Siviglia Vincenzo Montella è tornato anche sulla sua esperienza al Milan, finita con l'esonero dello scorso novembre: "Veniamo pagati anche per essere capri espiatori. Ho svolto al meglio il mio lavoro, commettendo qualche errore. C'erano una decina di giocatori nuovi, provenienti da altri campionati e molti senza esperienza internazionale. Qualcuno si aspettava dei risultati immediati, ma i nostri giocatori non avevano mai vinto e quindi serviva un po' di tempo per adattarsi. Penso che avremmo dovuto aspettare, anche con i dirigenti dicevamo questo. Speravamo di partire bene per ottenere un po' di fiducia".