Montella: "Toccato dalle accuse di Gattuso: sbaglia e ha esagerato"

© foto di J.M.Colomo

Dopo aver preso il posto di Montella, Gattuso ha puntato l’indice sulla condizione fisica in cui ha trovato la squadra, ma l'ex Aeroplanino non ci sta e lo ammette nel corso dell'intervista al Corriere della Sera: "Quest’accusa mi tocca profondamente. Nella gara a Benevento, la prima del mio successore, i giocatori corsero più degli avversari. Si fa confusione fra distanza percorsa e intensità. Sfido chi ha messo in dubbio il mio lavoro a un confronto pubblico. Ho allenato in A per 5-6 anni e penso di avere più esperienza di chi ha fatto certe affermazioni. Gattuso? Non mi ha chiamato, ma mi feci vivo io dopo quelle dichiarazioni per digli che stava sbagliando e che aveva esagerato".