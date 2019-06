Montella verso la conferma, le alternative, i ds: nasce la nuova Viola

© foto di Federico De Luca

Vincenzo Montella e la Fiorentina. Avanti insieme? Le ultime che rimbalzano dalle alte stanze del nuovo corso viola raccontano questo. Di una linea che Rocco Commisso sembra aver deciso di sposare, di contatti presi negli ultimi giorni, di un Aeroplanino che è certamente pronto ad andare avanti a Firenze col progetto a stelle e strisce. Adesso è fuori Italia, ma la linea è sempre aperta: Commisso rientrerà tra due giorni negli States e non è da escludere che le parti possano vedersi a New York piuttosto che a Firenze. Work in progress, Montella ha pure l'ok di Giancarlo Antognoni al quale Joe Barone ha chiesto più di un parere.

Le alternative O meglio, l'alternativa. Perché col passare dei giorni, il nome più caldo per la panchina viola, che è ben più che disposto a sedersi a un tavolo di trattativa con gli americani, è Gennaro Gattuso. Dietro c'è Luciano Spalletti, il maxi ingaggio percepito a Milano spaventa gli americani che preferirebbero ripartire con un progetto senza andare subito all-in.

La dirigenza Oggi summit tra Commisso e Pantaleo Corvino, dall'incontro sembra che possa essere arrivato l'accordo per la risoluzione tra le parti. Ben più di un nome per l'eredità: su Ricky Massara c'è forte il Milan, nome fatto da Paolo Maldini dopo aver mancato l'obiettivo Igli Tare. Vincenzo Montella, in caso di conferma, ha un ottimo e storico rapporto con Daniele Pradè, che potrebbe tornare alla Sampdoria, e con Rocco Maiorino, sbarcato da poco in Spagna al Las Palmas. E all'orizzonte, in caso di Gattuso-viola, c'è sempre valida l'idea Massimiliano Mirabelli.