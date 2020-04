Montero: "Dicono che Demiral mi somiglia? No è più forte lui. De Ligt è il futuro"

Il tecnico della Sambenedettese Paolo Montero, intervistato da Tuttosport, ha parlato anche dei giovani difensori della Juventus visti quest'anno all'opera: "De Ligt mi dà sensazioni fantastiche. E nelle ultime partite prima dello stop, ha dimostrato quello che è e che sarà: uno dei più forti del mondo. Si vede dal suo sguardo che ha una testa impressionante, non da ventenne. I tifosi mi rivedono in Demiral? Sono orgoglioso che la gente si ricordi di me, ma lui è più bravo".

Sul taglio degli ingaggi della Juve: "Hanno dato l’esempio. Non sono stupito, conosco Chiellini e Buffon. Sono certo che si impegneranno per sostenere anche i giocatori delle categorie inferiori. Però non bisogna pensare solo al calcio. A San Benedetto ci sono tanti proprietari di stabilimenti balneari che rischiano di perdere la stagione a causa del Coronavirus. E quanti genitori non hanno più il lavoro e non sanno come comprare il pane per i figli... Queste sono le priorità, non pensare di giocare a pallone. Non scherziamo!".