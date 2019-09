© foto di Federico De Luca

Intervista a Tuttosport per il baby talento della Fiorentina, Tofol Montiel. L'astro nascente dei viola dice "ho scelto di manere perché me la voglio giocare, so che posso mettere in difficoltà l'allenatore e conquistarmi il posto prima o poi. L'anno scorso ho avuto un periodo duro anche se con la Primavera mi sono tolto delle soddisfazioni. Adesso me la voglio giocare fino in fondo. Con la Juve? Sarebbe il massimo".

Montiel ha rifiutato il Real. "Mai un rimpianto: sono stato convinto della mia scelta da subito e so che sarò ripagato. Volevo mettermi alla prova nel calcio italiano, intanto ho già assaporato la gioia di esordire in Serie A la scorsa stagione contro il Torino: la maglia del debutto la conservo gelosamente a casa".