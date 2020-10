Montolivo: "Dopo il Milan ho avuto un rigetto per il calcio. Ora voglio allenare"

Riccardo Montolivo è tornato a parlare alla Gazzetta dello Sport dopo l'addio travagliato dal Milan e la fine della sua carriera da calciatore: "Dopo l'ultima complicatissima stagione della mia carriera ho avuto una fase di rigetto verso il mondo del calcio e ho voluto staccare del tutto. Ultimamente però mi sta tornando la voglia di pallone ma non voglio improvvisarmi. L'idea è quella di ripartire dal campo, non in giacca e cravatta. Magari iniziando dai ragazzi".

Si è dato una spiegazione sull'accaduto in rossonero?

"Non ho risposta per quella stagione maledetta. E le risponde ricevute non corrispondono al vero. Ho avuto problemi con alcune persone del club ma non con il club. E poi penso che da parte mia il comportamento sia stato sempre impeccabile".