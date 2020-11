Montolivo: "Milan non costruito per lo scudetto. La Fiorentina ha fatto bene a scegliere Prandelli"

Riccardo Montolivo, doppio ex della prossima sfida di campionato tra Milan e Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport ripartendo dall'amaro addio al calcio: "Ho vissuto un ultimo anno professionale terribile. Potevo continuare ma non ho intravisto nessun progetto che giustificasse sacrifici da parte di tutta la famiglia". Il ritorno di Prandelli in viola non è stato un momento banale per chi l'ha vissuto in prima persona: "E' stato emozionante rivederlo sulla "sua" panchina. Credo che sperasse di tornare alla Fiorentina, ne è anche tifoso. E' la persona giusta al momento giusto". Parlando sulla possibilità che il Milan vinca lo scudetto invece: "Dovessero vincerlo sarebbe una sorpresa per tutti, non è una squadra costruita per lottare per questo traguardo, la favorita resta la Juventus. Credo piuttosto che possano tornare in Champions".