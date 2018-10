Monza, Berlusconi: "Derby in A col Milan non è un sogno"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto ai microfoni dei media prima del match contro la Triestina, il neo presidente del Monza Silvio Berlusconi ha parlato anche del sogno di un derby con il Milan in A: "Non è un sogno. Io sono milanista dalla nascita. Quello che mi ha spinto a dire sì alla possibilità di fare quello che abbiamo fatto è stata questa idea di dare vita ad un modo nuovo di essere dei giocatori e ad un modo nuovo di giocare al calcio. Perchè anche sul campo ci sono cose che non si devono fare come condizionare gli arbitri. Non si può far finta di aver ricevuto un fallo più forte del reale, non si possono fare tante scene che purtroppo si vedono in tanti stadi e che purtroppo si devono condannare".