© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Andrea Brighenti per ora sta decidendo Fiorentina-Monza. Alla fine dell'intervallo è 0-1 per la formazione di Brocchi e l'attaccante ex Cremonese è intervenuto a Rai Sport: "Siamo riusciti a proporre la nostra filosofia di gioco, uscendo dal basso, facendo ciò che proviamo durante la settimana. Giochiamo contro una squadra fortissima, ora grande sacrificio e tornare a giocare".