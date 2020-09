Monza, Brocchi: "Daniel Maldini? Non credo che il Milan voglia privarsene"

vedi letture

Cristian Brocchi, tecnico del Monza, ha commentato a Sky Sport l’amichevole persa oggi contro il Milan: “Peccato per i due gol finali che hanno rovinato la partita, non giocavamo una partita importante da febbraio e dobbiamo riprendere il ritmo perché un’inattività così grande non c’è mai stata. Secondo me abbiamo fatto una buona partita”.

Sul Milan: “Sicuramente i giocatori importanti fanno la differenza, Ibra, Theo, fanno girare la squadra e sono pedine fondamentali. Pioli è riuscito a trovare la quadratura del cerchio. Ibra? Ibra è sempre Ibra, ha carisma, tecnica, carattere. Un giocatore pazzesco”.

Su Tonali: “Sicuramente è diverso da Pirlo, è un mix fra Gattuso e Pirlo. Ha qualità e aggressività, caratteristiche adatte per il ruolo che deve fare”.

Su Daniel Maldini: “Non penso che il Milan voglia privarsi di lui, puntano su questo ragazzo che sta crescendo allenandosi con giocatori forti. Quando gli hanno dato l’opportunità di giocare ha fatto bene, penso che il suo percorso sia quello che gli stiano facendo fare. Per noi è importante avere una rosa giusta nei numeri, è importante non avere troppi giocatori e avere sempre la voglia di lottare e conquistare qualcosa”.