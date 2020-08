Monza, il sogno per l'attacco è Sebastian Giovinco: i brianzoli provano il colpo

Un sogno per l'attacco del Monza. Secondo quanto riferito da Sky, i brianzoli, in cerca di un grande colpo per il ritorno in Serie A, avrebbero messo nel mirino Sebastian Giovinco. Già seguito dal Genoa, l'attaccante classe '87 è attualmente in forza all'Al-Hilal, dove in questa stagione ha segnato 7 gol in 22 partite di campionato. Affare complicato, oltre che per la concorrenza, anche per le richieste economiche della Formica Atomica.